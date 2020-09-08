За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек

С начала эпидемии в стране COVID-19 подтвердился у 1 035 789 жителей. Новые случаи выявлены в 83 регионах, в девяти из них число новых заболевших превысило сто человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа было выявлено 5099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболеванием.

Новые заболевшие выявлены в 83 регионах страны. При этом у 1184 человек симптомов болезни нет. С начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 1 035 789 жителям.

Среди лидеров по суточному приросту пациентов с коронавирусом следующие регионы России:

Москва (695 человек);

Санкт-Петербург (210 человек);

Ростовская область (147 человек);

Нижегородская область (146 человек);

Подмосковье (135 человек).