За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек
В России за последние 24 часа было выявлено 5099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболеванием.
Новые заболевшие выявлены в 83 регионах страны. При этом у 1184 человек симптомов болезни нет. С начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 1 035 789 жителям.
Среди лидеров по суточному приросту пациентов с коронавирусом следующие регионы России:
- Москва (695 человек);
- Санкт-Петербург (210 человек);
- Ростовская область (147 человек);
- Нижегородская область (146 человек);
- Подмосковье (135 человек).
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом