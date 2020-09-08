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Оперштаб опубликовал стикерпак о вакцине от COVID-19

Фото: COVID2019_official / Telegram
Фото: COVID2019_official / Telegram

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал набор стикеров для Telegram с анимированной вакциной от COVID-19 «Спутник V», которая «размножает антитела», «спасает мир» и обнимается «без защиты». Об этом оперштаб сообщил в своем Telegram-канале.

«Прививку смогут сделать 40 тыс. горожан. Для всех нас это большой шаг в будущее, а значит — почти праздник», — говорится в сообщении оперштаба.

Набор состоит из десяти стикеров, на которых изображена вакцина в виде рыцаря со щитом, а также сам вирус. На одном из стикеров с вирусом есть надпись: «Подхватили сами — поделитесь с друзьями».

Еще на одном стикере изображены две вакцины, которые при встрече обнимаются и приветствуют друг друга: «Ладно, можешь без защиты!».

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Фото: АГН «Москва»

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа. По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Власти столицы сообщили, что уже 25 тыс. жителей столицы подали заявку на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины Центра Гамалеи. Их уже начали обследовать на предмет противопоказаний. Всего в этом исследовании, которое займет от двух до шести месяцев, примут участие 40 тыс. добровольцев.

Теги: COVID-19, вакцина, оперативный штаб, стикеры
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