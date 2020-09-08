Оперштаб опубликовал стикерпак о вакцине от COVID-19

Фото: COVID2019_official / Telegram

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал набор стикеров для Telegram с анимированной вакциной от COVID-19 «Спутник V», которая «размножает антитела», «спасает мир» и обнимается «без защиты». Об этом оперштаб сообщил в своем Telegram-канале.

«Прививку смогут сделать 40 тыс. горожан. Для всех нас это большой шаг в будущее, а значит — почти праздник», — говорится в сообщении оперштаба.

Набор состоит из десяти стикеров, на которых изображена вакцина в виде рыцаря со щитом, а также сам вирус. На одном из стикеров с вирусом есть надпись: «Подхватили сами — поделитесь с друзьями».

Еще на одном стикере изображены две вакцины, которые при встрече обнимаются и приветствуют друг друга: «Ладно, можешь без защиты!».