Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября

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Компания Apple назначила свою ежегодную презентацию, на которой она обычно демонстрирует новый iPhone, на 15 сентября. Об этом сообщается на сайте компании. Ожидается, что на презентации компания покажет новые гаджеты, в том числе новый iPhone.

Как сообщает Bloomberg, в этом году презентация пройдет онлайн. Как сообщается, компания может презентовать четыре новых iPhone, которые будут поддерживать технологию 5G. А также новые iPad, AppleWatch и два типа наушников: AirPods — Studio и HomePod.

Сама Apple никаких деталей кроме даты презентации не сообщила.

В июле Apple объявила о переносе своей ежегодной презентации на октябрь. Это было сделано из-за пандемии коронавируса. Позже компания поменяла решение в пользу онлайн-презентации.

В апреле WSJ сообщала, что из-за пандемии Apple может на месяц задержать начало производства флагманских iPhone. В качестве причин задержки помимо пандемии назывались просевший спрос и проблемы на производствах в Азии.