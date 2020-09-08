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Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября

Apple AAPL $116,85 -2,93% Купить
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Компания Apple назначила свою ежегодную презентацию, на которой она обычно демонстрирует новый iPhone, на 15 сентября. Об этом сообщается на сайте компании. Ожидается, что на презентации компания покажет новые гаджеты, в том числе новый iPhone.

Как сообщает Bloomberg, в этом году презентация пройдет онлайн. Как сообщается, компания может презентовать четыре новых iPhone, которые будут поддерживать технологию 5G. А также новые iPad, AppleWatch и два типа наушников: AirPods — Studio и HomePod.

Сама Apple никаких деталей кроме даты презентации не сообщила.

В июле Apple объявила о переносе своей ежегодной презентации на октябрь. Это было сделано из-за пандемии коронавируса. Позже компания поменяла решение в пользу онлайн-презентации.

В апреле WSJ сообщала, что из-за пандемии Apple может на месяц задержать начало производства флагманских iPhone. В качестве причин задержки помимо пандемии назывались просевший спрос и проблемы на производствах в Азии.

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Теги: Apple, презентация
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