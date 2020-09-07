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В Госдуме попросили проверить Apple из-за проблем у разработчиков

Депутат Антон Горелкин утверждает, что разработчики жалуются на невозможность зарегистрировать аккаунт в системе Apple, без которого нельзя поместить приложение в App Store
Apple AAPL $120,38 +0,91% Купить
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Член комитета Госдумы по информационной политике, депутат от «Единой России» Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку в отношении корпорации Apple с точки зрения злоупотребления монопольным положением на российском рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обращение депутата в ФАС датировано 28 августа. В нем Горелкин утверждает, что российские разработчики неоднократно обращались к нему с жалобами на невозможность зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store.

Депутат пояснил газете, что из-за этого российским разработчикам приходится приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае. В среднем их стоимость составляет от $300 до $500, но случается, что цена бывает и выше.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Как отметил Горелкин, проблема заключается в том, что для подтверждения личности корпорация запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик должен оплатить аккаунт, однако формат данных, предоставляемый российскими банками, не соответствует требованиям Apple, поэтому подключения к системе не происходит. По словам депутата, для разработчиков из США и Китая действует иной алгоритм подтверждения личности — через популярные платежные системы, что недоступно российским компаниям. «Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — считает он.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева сообщила газете, что в ведомство поступил запрос от Горелкина, сейчас по нему проводится работа. Она отметила, что напрямую в ФАС жалоб от участников рынка по обстоятельствам регистрации аккаунтов в Apple не поступало.

РБК направил запрос в Apple.

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ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
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Фото: Scott Barbour / Getty Images

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян подтвердил «Коммерсанту», что у российских разработчиков есть проблемы с регистрацией в системе Apple. «Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо, указанное в аккаунте, что затруднительно в российских реалиях», — рассказал он.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Анна Балашова
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