WSJ сообщила о задержке производства флагманских iPhone из-за COVID-19

Производство должно было начаться в июне, выпуск был запланирован на сентябрь. Задержка может составить месяц из-за упавшего спроса на фоне пандемии, сообщают источники издания

Фото: China Daily / Reuters

Компания Apple собирается отложить массовое производство флагманских моделей iPhone из-за пандемии коронавируса, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с изменениями в компании.

Отсрочка может составить месяц. В качестве причин собеседники газеты назвали просевший спрос и проблемы на производствах в Азии.

Apple не прокомментировала эту информацию, пишет WSJ.

Компания планировала выпустить четыре новых модели в этом году с диагональю экрана от 5,4 до 6,7 дюйма. Некоторые должны были поддерживать технологию 5G — первые в линейке Apple.

Обычно Apple представляет новые модели телефонов в середине сентября и начинает их продажу до конца года, пишет WSJ. Для этого компания запускает массовое производство гаджетов в начале лета.