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WSJ сообщила о задержке производства флагманских iPhone из-за COVID-19

Производство должно было начаться в июне, выпуск был запланирован на сентябрь. Задержка может составить месяц из-за упавшего спроса на фоне пандемии, сообщают источники издания
Apple AAPL $281,4 -0,24% Купить
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters

Компания Apple собирается отложить массовое производство флагманских моделей iPhone из-за пандемии коронавируса, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с изменениями в компании.

Отсрочка может составить месяц. В качестве причин собеседники газеты назвали просевший спрос и проблемы на производствах в Азии.

Apple не прокомментировала эту информацию, пишет WSJ.

Компания планировала выпустить четыре новых модели в этом году с диагональю экрана от 5,4 до 6,7 дюйма. Некоторые должны были поддерживать технологию 5G — первые в линейке Apple.

Обычно Apple представляет новые модели телефонов в середине сентября и начинает их продажу до конца года, пишет WSJ. Для этого компания запускает массовое производство гаджетов в начале лета.

Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
Бизнес
Фото: Mark Schiefelbein / AP

По данным источников издания, компания планирует выпустить во второй половине 2020 года на 20% меньше устройств. Главный сборщик iPhone в Китае и крупнейший поставщик Apple компания Foxconn Technology Group в последние недели прекратила прием сотрудников на работу на своем основном заводе в Чжэнчжоу, пишет WSJ.

О том, что выпуск новых iPhone, которые впервые будут поддерживать технологию 5G, может быть задержан, СМИ сообщали еще в конце марта, в частности об этом писала Nikkei Asian Review. Тогда источники издания отмечали, что выпуск смартфонов может быть отложен на несколько месяцев. Они также полагали, что причиной такого решения может стать недостаток спроса. «Apple нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом», — пояснили источники издания.

Nikkei Asian Review написала, что компания планировала выпустить до 100 млн телефонов с 5G, пытаясь нагнать конкурентов — Samsung и Huawei.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Apple, iPhone
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