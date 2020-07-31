Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone

Презентация новинок Apple будет сдвинута с сентября (последние несколько лет корпорация представляла новые модели и устройства в этом месяце) на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg.

По его словам, презентация следующего поколения iPhone пройдет «на несколько недель позже», чем обычно. Он отметил, что компания намерена представить смартфоны в октябре.

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