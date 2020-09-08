Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В России во всех регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В целом по всем регионам сегодня мы видим снижение [заболеваемости], но поведение населения, определенное соблюдение по-прежнему противоэпидемических мер — это важный этап для возвращения к нормальной жизни», — сказал министр.

Ранее, 5 сентября, Мурашко сообщил о двукратном снижении числа пациентов с COVID-19 в больницах за последние три месяца. При этом министр отметил, что в стационарах остаются 90 тыс. заболевших коронавирусом, а около 2,5 тыс. находятся в реанимациях и подключены к искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявили COVID-19 у 5099 человек. Всего за время эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 035 789 человек. Число умерших достигло 17 993, вылечились более 850 тыс. человек.