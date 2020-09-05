Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с COVID-19 в больницах

По словам главы Минздрава, число заболевших коронавирусом в больницах снизилось в два раза за последние три месяца. При этом ситуация остается напряженной в 30 регионах, преимущественно на севере страны, указал министр

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сегодня можно говорить о позитивной динамике в ситуации с распространением коронавируса в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».

«В целом по стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза», — сообщил Мурашко.

При этом в стационарах остаются 90 тыс. заболевших коронавирусом, а около 2,5 тыс. находятся в реанимациях и подключены к искусственной вентиляции легких, указал он.

Кроме того, несмотря на позитивную динамику, ситуация остается напряженной в 30 регионах, отметил министр. «В первую очередь мне хотелось бы отметить те регионы, где присутствуют вахтовые рабочие, где северные в основном регионы. Основная задача работодателей обезопасить эти рабочие поселки», — пояснил Мурашко.

Свидетельств того, что частичное возобновление авиасообщения с зарубежными странами привело к ухудшению ситуации с коронавирусом, в Минздраве пока видят, отметил глава ведомства.