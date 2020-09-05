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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о двукратном снижении пациентов с COVID-19 в больницах

По словам главы Минздрава, число заболевших коронавирусом в больницах снизилось в два раза за последние три месяца. При этом ситуация остается напряженной в 30 регионах, преимущественно на севере страны, указал министр
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Сегодня можно говорить о позитивной динамике в ситуации с распространением коронавируса в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Россия 1».

«В целом по стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилась за последние три месяца фактически в два раза», — сообщил Мурашко.

При этом в стационарах остаются 90 тыс. заболевших коронавирусом, а около 2,5 тыс. находятся в реанимациях и подключены к искусственной вентиляции легких, указал он.

Кроме того, несмотря на позитивную динамику, ситуация остается напряженной в 30 регионах, отметил министр. «В первую очередь мне хотелось бы отметить те регионы, где присутствуют вахтовые рабочие, где северные в основном регионы. Основная задача работодателей обезопасить эти рабочие поселки», — пояснил Мурашко.

Свидетельств того, что частичное возобновление авиасообщения с зарубежными странами привело к ухудшению ситуации с коронавирусом, в Минздраве пока видят, отметил глава ведомства.

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Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения в России превысило 1,015 млн. Из заболевших выздоровели более 832,7 тыс., умерли 17,6 тыс.

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За последние сутки в России было подтверждено 5,1 тыс. новых случаев коронавируса. Число новых заболевших 4 сентября превысило отметку в 5 тыс. человек впервые за последние 20 дней. Прежде такой показатель был зафиксирован 15 августа, когда сообщалось о 5061 новом случае.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия, коронавирус, Михаил Мурашко
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