Глава МИД Украины заявил об отмене переговоров с Лавровым

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уехал в срочную командировку в Сирию, из-за чего не смог провести переговоры с главой украинского дипведомства Дмитрием Кулебой. Об этом глава МИД Украины заявил в программе «Свобода слова» телеканала ICTV.

«Мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он уехал в Сирию», — сказал министр.

Ранее Кулеба сообщил, что инициировал срочные переговоры с Лавровым после смерти украинского военнослужащего в Донбассе. Тогда он заявил, что военный погиб в результате провокаций, направленных на срыв режима прекращения огня межу конфликтующими сторонами. По словам министра, реакция России на предстоящие переговоры была «достаточно оживленная».