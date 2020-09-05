Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения

Денис Пушилин (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы ДНР.

По словам Пушилина, украинская сторона нарушила позиционные договоренности, которые были согласованы в рамках переговоров по усилению режима прекращения огня.

«Мы неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия», — сказал глава ДНР.

Также Пушилин сказал, что сообщил о нарушениях со стороны Украины в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), но ответа на свое обращение не получил.