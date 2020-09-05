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Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы ДНР.

По словам Пушилина, украинская сторона нарушила позиционные договоренности, которые были согласованы в рамках переговоров по усилению режима прекращения огня.

«Мы неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия», — сказал глава ДНР.

Также Пушилин сказал, что сообщил о нарушениях со стороны Украины в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), но ответа на свое обращение не получил.

Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника
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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

После этого глава ДНР издал приказ, согласно которому 7 сентября ДНР откроет огонь по сооружениям ВСУ на линии разграничения.

«Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия», — говорится в сообщении.

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Украинская сторона на момент публикации не комментировала заявления Пушилина.

Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия
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Фото: Max Black / AP

22 июля участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. В ходе обсуждения были одобрены специальные дополнительные меры, призванные обеспечить соблюдение перемирия. Этот пакет, в частности, запрещает любые наступательные действия, а также использование любых видов летательных аппаратов. В случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала попытаться решить вопрос путем переговоров через СЦКК и лишь в случае неудачи может открыть ответный огонь.

Теги: ДНР, Денис Пушилин, Украина
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