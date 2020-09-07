Киев сообщил об инициировании разговора с Лавровым по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым после гибели украинского военнослужащего в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я инициировал срочную беседу с министром иностранных дел РФ Сергием Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — сообщил он в Facebook.

По его словам, военнослужащий погиб в результате провокации «незаконных вооруженных формирований». Один боец получил ранения. Кулеба назвал произошедшее попыткой сорвать режим прекращения огня в регионе и препятствовать процессу мирного урегулирования.

5 сентября Кулеба сообщил, что власти Украины инициировали внеочередное заседание контактной группы по Донбассу. Причиной стал приказ главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения украинской армии.