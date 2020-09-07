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Киев сообщил об инициировании разговора с Лавровым по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым после гибели украинского военнослужащего в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я инициировал срочную беседу с министром иностранных дел РФ Сергием Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — сообщил он в Facebook.

По его словам, военнослужащий погиб в результате провокации «незаконных вооруженных формирований». Один боец получил ранения. Кулеба назвал произошедшее попыткой сорвать режим прекращения огня в регионе и препятствовать процессу мирного урегулирования.

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5 сентября Кулеба сообщил, что власти Украины инициировали внеочередное заседание контактной группы по Донбассу. Причиной стал приказ главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения украинской армии.

Согласно приказу, военные сооружения на линии разграничения в Донбассе, появившиеся после 22 июля, должны быть уничтожены 7 сентября. Власти ДНР обвинили Киев в нарушении договора о перемирии и режима прекращения огня.

Теги: МИД Украины, Донбасс, Сергей Лавров
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