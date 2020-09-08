Трамп обвинил Пентагон в стремлении к войнам ради обогащения ВПК

Руководство Пентагона стремится вести войны, чтобы способствовать обогащению предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, трансляция опубликована в Twitter Белого дома.

«Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты любят. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», — сказал Трамп.

Президент добавил, что под его руководством США «выходят из бесконечных войн». Об этом Трамп заговорил, критикуя своего соперника на предстоящих президентских выборах, демократа Джо Байдена. По словам американского лидера, Байден отправил молодежь «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».

При этом Трамп отметил, что благодаря ему было достигнуто полное уничтожение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России). «Мы уничтожили 100% халифата ИГИЛ», — сказал он. После этого, по его словам, он предложил вернуть американских солдат на родину.