Избирком Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, выполняющий функции избиркома, отклонил заявку бывшего президента страны Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Об этом сообщил председатель Высшего исполнительного суда Сальвадор Ромеро, пишет газета El Dínamo.

По словам Ромеро, заявка Моралеса была отклонена из-за «невыполнения требования к постоянному проживанию» в Боливии.

4 февраля Эво Моралеса зарегистрировали кандидатом в сенат от департамента Кочабамба на выборах в сенат страны, которые пройдут предстоящей весной.

Сам Моралес в своем Twitter назвал отказ антидемократическим.

«Решение ВИС — преступление против демократии. Члены суда знают, что я выполнил все требования для того, чтобы быть кандидатом», — считает экс-президент Боливии. Моралес отметил, что конечной целью временных властей страны является запрет партии «Движение к социализму», которую он возглавляет.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года по ноябрь 2019 года. Он покинул свой пост на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов президента в октябре 2019 года. Демонстранты обвинили Моралеса в подтасовке результатов выборов. После этого он покинул страну, получив политическое убежище в Мексике.

В декабре 2019 года прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса в рамках расследования против него уголовного дела о подстрекательстве к мятежу и терроризму после своей отставки. Поводом для обвинений послужила запись телефонной беседы, в ходе которой один из собеседников (власти считают, что это был именно бывший президент Боливии) призывал в целях дискредитации новых властей блокировать крупнейшие города страны, не допускать поставок туда топлива и продовольствия.