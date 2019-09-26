Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву

Следственный комитет России предъявил протоиерею Николаю Стремскому обвинение по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании несовершеннолетних, дело в отношении священника передано в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте СК.

Стремского обвиняют в изнасиловании (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК), развратных действиях в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК), а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК).

СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних. По данным ведомства, с января по август 2018 года Стремской совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных детей, а также изнасиловал одну из них. В августе 2018 года приемная дочь священника и ее муж заперли и долгое время удерживали в гараже трех несовершеннолетних, указал СК.

В комитете сообщили, что уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства для «объективного, всестороннего и более оперативного расследования», пострадавшим детям оказывают психологическую помощь.