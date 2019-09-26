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В Оренбурге по обвинению в изнасиловании детей арестовали протоиерея

В Оренбурге арестовали митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерея Николая Стремского. Сообщение об аресте размещено на сайте Ленинского районного суда. Срок ареста — до 12 ноября.

Высокопоставленного священнослужителя обвинили по нескольким статьям УК РФ, в том числе по статье об изнасиловании несовершеннолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Его также обвинили в развратных действиях в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Стремской является настоятелем Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия, он возглавляет ее с 1990 года. Это один из крупных религиозных комплексов России — помещения обители занимают площадь 2 га.

До 12 ноября, отмечает суд, арестовали дочь и зятя Стремского. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Как передает Orenday, адвокат Стремского просил назначить ему домашний арест, объясняя это тем, что в СИЗО нельзя носить крест.

Священника задержали 24 сентября, сообщал «Оренбург Медиа». В региональном СК от комментариев тогда отказались, а в пресс-службе Оренбургской епархии говорили, что знают о задержании, но позицию по этому поводу пока не сформировали. Позже епархия лишь сообщила, что Стремской запрещен в священнослужении (то есть ему запрещено совершать религиозные обряды. — РБК), пока идет следствие.

Накануне суда «РИА 56» в пресс-службе епархии сообщали, что ждут решения по этому делу. Там отметили, что в обители воспитываются более 70 приемных и усыновленных детей, «им было дано все необходимое для полноценной взрослой жизни». «В Оренбургской епархии сложившаяся ситуация находится на контроле у правящего архиерея», — добавляли тогда в пресс-службе епархии.

Телеканал 56NV передавал, что потерпевшими по делу проходят семь детей. Orenday уточнял, что девять воспитанников изъяли из обители и отправили в районные детские дома.

Семья Стремского является самой многодетной в России. Родных детей у священника при этом нет.

Теги: Оренбургская область, священник, изнасилование, несовершеннолетние
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