Обвиненного в изнасиловании малолетних священника лишили опекунства

Священник Николай Стремский, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних, больше не является опекуном восьми детей. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве образования Оренбургской области.

«Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении восьми несовершеннолетних», — заявили в министерстве.

Николай Стремский с 1990 является руководителем Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в Оренбургской области. Его арестовали 26 сентября и обвинили по нескольким статьям: в изнасиловании несовершеннолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), в развратных действиях в отношении двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Срок ареста Стремского продлится до 12 ноября.

Суд также арестовал дочь и зятя Стремского. Их обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более детей (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Оренбургской области с просьбой провести проверку деятельности местных органов опеки и попечительства в связи с арестом священника, передает агентство. Она сообщила, что по предварительным данным, на момент задержания Стремского под его опекой были восемь детей, один из них был усыновлен. Все они сейчас помещены в детские государственные учреждения. При этом всего с 1994 года под опекой священника находились 40 несовершеннолетних.