Власти Великобритании допустили сокращение карантина для приезжих

Как пишет издание, представители туристической отрасли предлагали тестировать приезжих дважды: первый раз за 48 часов до въезда в Великобританию и второй — после соблюдения пятидневного карантина.

LBC сообщает, что накануне в Великобритании выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с конца мая. 6 сентября в стране зарегистрировали 2988 заболевших, а 23 мая — 2959. Общее число зараженных, по последним данным Минздрава, выросло до 350 100 человек. Умерли 41 554 больных.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией в конце июля. Великобритания стала одной из трех первых стран, куда Россия открыла перелеты после временного перерыва. В Роспотребнадзоре РБК сообщили, что для граждан, которые будут прибывать из этой страны, двухнедельный карантин по прилете в Россию отменяется. После прибытия они должны только пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат в специальной форме на портале госуслуг.