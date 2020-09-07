Власти Великобритании допустили сокращение карантина для приезжих
В Великобритании могут сократить двухнедельный карантин для въезжающих, так как он негативно сказывается на туристическом бизнесе. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в эфире радиостанции LBC, передает Daily Mail.
«Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это станет практически возможным», — отметил чиновник.
Власти рассматривают возможность уменьшить обязательный карантин почти вдвое, до восьми дней.
Министр пояснил, что в правительстве осознали негативное влияние ограничений на туристическую сферу. По словам Хэнкока, оставить для приезжих только тестирование в аэропорту не получится, поскольку высок риск пропустить бессимптомных зараженных.