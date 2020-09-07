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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Великобритании допустили сокращение карантина для приезжих

Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

В Великобритании могут сократить двухнедельный карантин для въезжающих, так как он негативно сказывается на туристическом бизнесе. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в эфире радиостанции LBC, передает Daily Mail.

«Это одна из тех вещей, которые мы хотели бы внедрить, как только это станет практически возможным», — отметил чиновник.

Власти рассматривают возможность уменьшить обязательный карантин почти вдвое, до восьми дней.

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Министр пояснил, что в правительстве осознали негативное влияние ограничений на туристическую сферу. По словам Хэнкока, оставить для приезжих только тестирование в аэропорту не получится, поскольку высок риск пропустить бессимптомных зараженных.

Как пишет издание, представители туристической отрасли предлагали тестировать приезжих дважды: первый раз за 48 часов до въезда в Великобританию и второй — после соблюдения пятидневного карантина.

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LBC сообщает, что накануне в Великобритании выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с конца мая. 6 сентября в стране зарегистрировали 2988 заболевших, а 23 мая — 2959. Общее число зараженных, по последним данным Минздрава, выросло до 350 100 человек. Умерли 41 554 больных.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией в конце июля. Великобритания стала одной из трех первых стран, куда Россия открыла перелеты после временного перерыва. В Роспотребнадзоре РБК сообщили, что для граждан, которые будут прибывать из этой страны, двухнедельный карантин по прилете в Россию отменяется. После прибытия они должны только пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат в специальной форме на портале госуслуг.

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Источник: JHU
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Теги: Великобритания, коронавирус, карантин
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