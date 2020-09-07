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Пресс-секретарь Тимошенко назвала бредом сообщения о ее уходе из политики

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Марина Сорока не подтвердила сообщения СМИ о планирующемся уходе Тимошенко из политики, передает «РИА Новости».

«Добрый день. Бред не комментирую», — сообщила Сорока в ответ на запрос агентства.

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Ранее новостной портал «Вести Украина» передал со ссылкой на анонимные источники, что Тимошенко в начале 2021 года объявит об уходе из политики. Один из собеседников издания уточнил, что политик встретилась с «очень влиятельным человеком», после чего решила уйти «с высоко поднятой головой».

Портал отметил, что внутри партии уже началась жестокая борьба за руководство.

«Батькивщина» 7 сентября выпустила заявление, что ее противники прибегают к тиражированию откровенной лжи, поскольку не имеют аргументов для содержательной дискуссии.

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«Пресс-служба партии «Батькивщина» призывает СМИ не вестись на примитивные «сенсации» от «информированных источников из ближайшего окружения», которые не имеют ничего общего с действительностью, не разглашать грязные фейки», — говорится на сайте партии.

Пресс-секретарь Тимошенко потребовала у «Вестей Украины» опубликовать опровержение.

В конце августа стало известно, что Тимошенко заразилась коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. 25 августа «РБК Украина» со ссылкой на источники писало, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 сентября политик сообщила, что ей удалось преодолеть кризис, хотя до выздоровления еще далеко.

В ноябре 2019 года Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию, поскольку принятый в стране законопроект об отмене с 1 октября 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель переходит «красные линии». Она посчитала это свидетельством, что на Украине ведется политика «уничтожения страны», которая приведет к продолжению «эпохи бедности». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сообщил, что Тимошенко лишь имитирует заботу о людях.

Теги: Украина, Юлия Тимошенко
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