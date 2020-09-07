Пресс-секретарь Тимошенко назвала бредом сообщения о ее уходе из политики
Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Марина Сорока не подтвердила сообщения СМИ о планирующемся уходе Тимошенко из политики, передает «РИА Новости».
«Добрый день. Бред не комментирую», — сообщила Сорока в ответ на запрос агентства.
Ранее новостной портал «Вести Украина» передал со ссылкой на анонимные источники, что Тимошенко в начале 2021 года объявит об уходе из политики. Один из собеседников издания уточнил, что политик встретилась с «очень влиятельным человеком», после чего решила уйти «с высоко поднятой головой».
Портал отметил, что внутри партии уже началась жестокая борьба за руководство.