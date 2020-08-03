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Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Украинские граждане совершили «трагическую ошибку», избрав действующую власть. Об этом рассказала депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

«Была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов», — заявила Тимошенко.

По ее словам, сейчас украинцы могут исправить эту ошибку, проголосовав на региональных выборах.

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Кроме того, Тимошенко со ссылкой на опрос общественного мнения сообщила, что почти 70% полагают, что страна движется не в правильном направлении.

Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы. В середине июля за этот проект постановления проголосовали 326 парламентариев. При этом выборы не состоятся на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, не пройдут выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса, эти территории продолжат подчиняться военно-гражданским администрациям.

Теги: Юлия Тимошенко, Украина
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