Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Украинские граждане совершили «трагическую ошибку», избрав действующую власть. Об этом рассказала депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

«Была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов», — заявила Тимошенко.

По ее словам, сейчас украинцы могут исправить эту ошибку, проголосовав на региональных выборах.

Кроме того, Тимошенко со ссылкой на опрос общественного мнения сообщила, что почти 70% полагают, что страна движется не в правильном направлении.