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Пандемия коронавируса ,  
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В «Макдоналдсе» хотят премировать сотрудников за работу во время пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Компания «Макдоналдс» решила премировать сотрудников, которые работали во время эпидемии в апреле и мае, сообщает пресс-служба сети. Каждый сотрудник, отработавший за этот период до 50 часов, получит разовую выплату 4 тыс. руб., а больше этого времени — 6 тыс. руб. Отмечается, что на финансовую поддержку могут рассчитывать и те, кто совмещал работу на предприятии с временной занятостью у партнеров «Макдоналдса».

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Фото: Артем Житенев / ТАСС

Всего, по оценкам компании, за время пандемии она инвестировала в России более 500 млн руб. в деятельность, связанную с мерами безопасности сотрудников и клиентов.

О поддержке своих сотрудников заявили также в «Норникеле». Всего на борьбу с пандемией в текущем году компания выделила более 20 млрд руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: премия, пандемия, «Макдоналдс»
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