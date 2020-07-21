Пандемия коронавируса , 21 июл, 14:48
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В «Макдоналдсе» хотят премировать сотрудников за работу во время пандемии
Компания «Макдоналдс» решила премировать сотрудников, которые работали во время эпидемии в апреле и мае, сообщает пресс-служба сети. Каждый сотрудник, отработавший за этот период до 50 часов, получит разовую выплату 4 тыс. руб., а больше этого времени — 6 тыс. руб. Отмечается, что на финансовую поддержку могут рассчитывать и те, кто совмещал работу на предприятии с временной занятостью у партнеров «Макдоналдса».
Всего, по оценкам компании, за время пандемии она инвестировала в России более 500 млн руб. в деятельность, связанную с мерами безопасности сотрудников и клиентов.
О поддержке своих сотрудников заявили также в «Норникеле». Всего на борьбу с пандемией в текущем году компания выделила более 20 млрд руб.
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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом