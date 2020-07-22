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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН исключил окончание эпидемии COVID-19 до Нового года

Фото: Simon Dawson / Reuters
Фото: Simon Dawson / Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции вряд ли закончится до начала 2021 года, заявил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев в интервью ТАСС.

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», — сказал академик, добавив, что в будущем возможны сезонные всплески эпидемии, как уже сейчас происходит в Испании или Израиле.

По мнению эксперта, о том, что заболевание будет распространяться и дальше, говорит и прирост заболеваемости в мире. «Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди», — пояснил эпидемиолог.

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Малеев также не исключил возможность второй волны пандемии, однако уточнил, что прогнозировать что-либо по этому поводу пока сложно, так как заболеваемость — процесс постепенный, а не одномоментный.

Ранее коллега Малеева, главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вторая волна коронавируса может начаться осенью параллельно с подъемом сезонной заболеваемости.

За последние сутки в России зафиксировано 165 смертей от коронавируса. Общее число погибших за веря пандемии составило больше 12 тыс. человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия сейчас занимает 11-е место в мире по числу смертей от COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, COVID-19, Российская академия наук, пандемия
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