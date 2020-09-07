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В Москве от коронавируса вылечились еще 882 пациента

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице выздоровели еще 882 человека после прохождения лечения от COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252», — сообщила вице-мэр.

Как сообщил оперативный штаб 6 сентября, от инфекции и подтвержденной пневмонии в столице за сутки скончались 14 пациентов. Общее число умерших от коронавируса в столице достигло 4905.

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Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 накануне сообщил, что за последние сутки число умерших от инфекции выросло на 61 человека. Так, к утру 6 сентября из-за жертвами короновируса стали 17 820 жителей России.

В штабе отметили, что, по данным за 6 сентября, выздоровели 2823 человека, а заразились 5195 россиян. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1,025 млн.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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