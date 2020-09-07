«Роскосмос» предложил сжигать мусор с помощью космических плазмотронов

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В Центре им. Келдыша, который входит в «Роскосмос», разрабатывается комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) при помощи плазмотронов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков, передает ТАСС.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тыс. градусов Цельсия», — сказал Кошлаков.

Он отметил, что благодаря этой технологии можно сжигать ТБО. Центр ведет переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании плазмотронов для этой цели.

Устройство плазмотрон генерирует высокотемпературную плазму. Его используют в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей или входа космических аппаратов в верхние слои атмосферы.