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«Роскосмос» предложил сжигать мусор с помощью космических плазмотронов

Фото: «Комсомольская правда» /  Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» /  Global Look Press

В Центре им. Келдыша, который входит в «Роскосмос», разрабатывается комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) при помощи плазмотронов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков, передает ТАСС.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тыс. градусов Цельсия», — сказал Кошлаков.

Он отметил, что благодаря этой технологии можно сжигать ТБО. Центр ведет переговоры с правительством Нижнего Новгорода об использовании плазмотронов для этой цели.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Устройство плазмотрон генерирует высокотемпературную плазму. Его используют в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей или входа космических аппаратов в верхние слои атмосферы.

По словам Кошлакова, плазмотроны можно применять и для уничтожения отходов повышенной опасности. Также устройство может использовать выделяемые при сгорании отходов газы для вращения турбин, которые вырабатывают электроэнергию. Так, как отмечает гендиректор предприятия, получается автономная замкнутая система, благодаря которой полученное электричество направляется к самим плазмотронам.

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В августе 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил президенту Владимиру Путину новую технологию сжигания сложных остатков мусора. По его словам, технология Центра Келдыша решит проблему сложных несжигаемых остатков, которые сейчас только захораниваются. Рогозин отметил, что новый способ утилизации мусора важен для крупных городов, поэтому предложил ее использовать мэру Москвы Сергею Собянину в будущем.

Теги: Роскосмос, мусор, ТБО
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