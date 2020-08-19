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Доход Рогозина за год вырос в полтора раза

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доход главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в 2019 году составил 44,13 млн руб. Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной госкорпорацией.

В 2018 году доход Рогозина составлял 29,5 млн руб.

В собственности у Рогозина остаются автомобиль ГАЗ-21Р «Волга», Mercedes-Benz S560 (стоимость таких автомобилей начинается от 7 млн руб.) и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Эти же транспортные средства Рогозин декларировал и в прошлом году.

Также ему принадлежат земельный участок площадью 2,545 тыс. кв. м и жилой дом площадью 782,7 кв. м. В пользовании у Рогозина есть квартира площадью 346 кв. м.

Доход его супруги за 2019 год составил 2,893 млн руб. Ей принадлежит автомобиль Range Rover. По сравнению с прошлой декларацией доходы жены Рогозина уменьшились — в 2018 году она получила 3,336 млн руб.

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Дмитрий Рогозин

Рогозин по размеру доходов в 2019 году оказался лишь на четвертом месте в «Роскосмосе». На первом месте его советник Андрей Клепач, который заработал 85,33 млн руб. Его доходы с позапрошлого года почти не изменились — в 2018 году он заработал 85,37 млн руб. Вслед за ним идут председатель научно-технического совета Юрий Коптев (50,2 млн руб.) и еще один советник Рогозина Дмитрий Ступаков (44,4 млн руб.).

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Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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