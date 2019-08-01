Рогозин предложил Путину новую технологию сжигания мусора

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил новую технологию сжигания сложных остатков мусора. Об этом он сказал президенту Владимиру Путину в ходе их встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Рогозин отметил, что у «Роскосмоса» появилась «интересная технология в Центре Келдыша по твердым бытовым отходам». Она избавит от проблемы сложных несжигаемых остатков, которые сейчас только захораниваются.

Глава корпорации добавил, что подобная технология очень важна для крупных городов. Применить ее в будущем Рогозин предложил мэру Москвы Сергею Собянину.

На встрече также обсуждались запуски космических аппаратов и робот Федор, который разработан для помощи космонавтам в работе на МКС. Также Рогозин сказал, что космические предприятия загружены только наполовину, а низкую загрузку «Роскосмос» компенсирует контрактами с компаниями ТЭКа.