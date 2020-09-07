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Экономика ,  
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Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

Регионами России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из исследования «РИА Новости».

Индекс рынка труда в столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Петербурге — 93 балла, в Подмосковье — 85,2 балла. Тройка регионов сохранила лидерство с 2018 года.

В пятерку также входят Тюменская область со значением индекса 73,9 балла и Татарстан — 72,7 балла.

Эти регионы отличаются высоким уровнем социально-экономического развития, большой емкостью рынка труда, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и относительно коротким средним временем поиска работы.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Регионами-аутсайдерами являются Республика Тыва, Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика. Наименьшее значение индекса рынка труда, 15 баллов, зафиксировано в Карачаево-Черкесии. В регионах с наименее благоприятной ситуацией в сфере труда фиксируются такие проблемы, как низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Методика расчета индекса рынка труда основывается на агрегировании показателей. При расчете были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Источником информации служили данные Росстата.

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В августе президент России Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране. По данным Минтруда, с начала эпидемии коронавируса в стране количество официально зарегистрированных безработных выросло с 727 тыс. до 3,6 млн.

Теги: Россия, рынок труда
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