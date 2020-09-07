Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

Регионами России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из исследования «РИА Новости».

Индекс рынка труда в столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Петербурге — 93 балла, в Подмосковье — 85,2 балла. Тройка регионов сохранила лидерство с 2018 года.

В пятерку также входят Тюменская область со значением индекса 73,9 балла и Татарстан — 72,7 балла.

Эти регионы отличаются высоким уровнем социально-экономического развития, большой емкостью рынка труда, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и относительно коротким средним временем поиска работы.