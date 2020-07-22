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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ПФР доложил Путину о снижении доходов россиян

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился», — отметил он. Топилин уточнил, что сокращение доходов фонда также связано с новыми льготами в поддержку и малому бизнесу.

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Глава фонда указал, что ПФР все равно выполнит все свои обязательства в текущем году. По его словам, фонд ожидает при необходимости получить финансовую поддержку для покрытия выпадающих доходов и находится в «тесном контакте» с правительством.

Ранее премьер-министр Михаил Мишутин заявил, что с апреля уровень безработицы в России вырос в 3,5 раза, число официально зарегистрированных безработных составило около 3 млн человек. По словам премьера, на отечественный рынок труда сильно повлиял коронавирус.

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Теги: ПФР, Владимир Путин, коронавирус
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