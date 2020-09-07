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В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени»

В центральной части России со вторника, 8 сентября, наступит «настоящая осень». Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В регионах Центрального федерального округа похолодает на 7-9 градусов.

Вильфанд, говоря о наступлении осени, процитировал бардовскую песню: «Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером восемь». Он отметил, что «настоящая осенняя погода» будет сопровождаться облачностью, «нудными» дождями и резким понижением температуры.

В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на десять градусов в Москве
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Днем температура не превысит 16-18 градусов тепла. При этом температурный фон все равно будет выше климатической нормы примерно на два градуса. Такая погода сохранится до субботы включительно.

Синоптик не исключил, что после непогоды придет бабье лето. «Бабье лето — это же период после ненастья, так вот наконец-то забрезжит его вероятность!» — сказал он.

В начале сентября синоптики прогнозировали наступление бабьего лета в регионах Центральной России 9–11 сентября. Еще один период тепла не исключен в октябре. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что бабье лето может начаться в любой день в период с сентября по начало октября.
 

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода
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