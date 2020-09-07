В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени»

В центральной части России со вторника, 8 сентября, наступит «настоящая осень». Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В регионах Центрального федерального округа похолодает на 7-9 градусов.

Вильфанд, говоря о наступлении осени, процитировал бардовскую песню: «Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером восемь». Он отметил, что «настоящая осенняя погода» будет сопровождаться облачностью, «нудными» дождями и резким понижением температуры.

Днем температура не превысит 16-18 градусов тепла. При этом температурный фон все равно будет выше климатической нормы примерно на два градуса. Такая погода сохранится до субботы включительно.

Синоптик не исключил, что после непогоды придет бабье лето. «Бабье лето — это же период после ненастья, так вот наконец-то забрезжит его вероятность!» — сказал он.