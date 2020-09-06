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В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на 10 градусов в Москве

На следующей неделе температура воздуха в столичном регионе понизится на 10 с лишним градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

По словам синоптика, в воскресенье в Москве и области сохранится летняя погода, будет до 25 градусов тепла и солнечно. В понедельник также ожидается теплая погода, однако уже будет облачно.

На следующий день подует северный ветер, начнутся дожди, и температура воздуха понизится сразу на 6-7 градусов. Таким образом, днем ожидается не выше плюс 19 градусов. После этого каждый день температура будет снижаться примерно на один градус в день.

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

«К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что по ночам температура воздуха будет опускаться до 10 градусов и ниже. По словам синоптика, это соответствует климатической норме.

Ранее Вильфанд говорил, что в ближайшие дни на юге европейской части России температура будет выше климатической нормы на 2–6 градусов. По его словам, причиной аномальной жары стал антициклональный режим на всей европейской территории страны.

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Теги: Гидрометцентр, Роман Вильфанд, погода, похолодание
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