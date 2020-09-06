В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на 10 градусов в Москве

На следующей неделе температура воздуха в столичном регионе понизится на 10 с лишним градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

По словам синоптика, в воскресенье в Москве и области сохранится летняя погода, будет до 25 градусов тепла и солнечно. В понедельник также ожидается теплая погода, однако уже будет облачно.

На следующий день подует северный ветер, начнутся дожди, и температура воздуха понизится сразу на 6-7 градусов. Таким образом, днем ожидается не выше плюс 19 градусов. После этого каждый день температура будет снижаться примерно на один градус в день.

«К пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов», — сказал Вильфанд.