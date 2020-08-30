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В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в текущем году ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, «бабье лето» может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, однако не каждый период теплой погоды после ненастья является им.

«Существует мнение, что «бабье лето« начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления, — сказал синоптик.

Синоптик отметил, что обычно «бабье лето» наступает в сентябре или первой декаде октября.

По словам Вильфанда, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Синоптик назвал это явление достаточно редким, так как оно бывает примерно два раза в три года.

«Бабье лето» — это кратковременная пора возвращения теплой и солнечной погоды в конце августа и в сентябре. В толковом словаре Владимира Даля эта пора связана с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается 14 сентября.

Ранее глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября. По его словам, первые пять дней в начале сентября в европейской части России будут аномально теплыми. Температура будет выше климатической нормы на 2 градуса.

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Теги: Гидрометцентр России, погода, «бабье лето»
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