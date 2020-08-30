В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в текущем году ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, «бабье лето» может наступить в любой день в период с сентября по начало октября, однако не каждый период теплой погоды после ненастья является им.

«Существует мнение, что «бабье лето« начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления, — сказал синоптик.

Синоптик отметил, что обычно «бабье лето» наступает в сентябре или первой декаде октября.

По словам Вильфанда, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона. Синоптик назвал это явление достаточно редким, так как оно бывает примерно два раза в три года.