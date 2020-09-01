Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в центральную Россию

Синоптики ожидают прихода бабьего лета в регионы центральной России 9-11 сентября, когда там установится антициклон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды», — пояснил Варакин.

По его словам, антициклон наступит «в конце первой — начале второй декады, то есть на границе 9-10-11 (сентября)» в европейской части страны, в том числе в Москве. При этом он задержится на несколько дней. Однако сколько продлится бабье лето, точно ответить нельзя, добавил Варакин.

Синоптик не исключил, что в октябре может быть еще один период тепла. «У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй во второй половине осени… Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков», — отметил он.