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Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в центральную Россию

Синоптики ожидают прихода бабьего лета в регионы центральной России 9-11 сентября, когда там установится антициклон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды», — пояснил Варакин.

По его словам, антициклон наступит «в конце первой — начале второй декады, то есть на границе 9-10-11 (сентября)» в европейской части страны, в том числе в Москве. При этом он задержится на несколько дней. Однако сколько продлится бабье лето, точно ответить нельзя, добавил Варакин.

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Фото: Mario Tama / Getty Images

Синоптик не исключил, что в октябре может быть еще один период тепла. «У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй во второй половине осени… Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков», — отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что бабье лето может начаться в любой день в период с сентября по начало октября, несмотря на народную примету о том, что оно наступает 14 сентября. Он отметил, что обычно период теплой погоды приходится на сентябрь или первую декаду октября.

Теги: Россия, бабье лето
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