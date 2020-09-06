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Пандемия коронавируса ,  
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В Брюсселе разогнали манифестацию против антивирусных ограничений

Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС
Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС

В Брюсселе полиция разогнала акцию против действий властей в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Le Soir. На акции собралось 400 человек.

«Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования», — сообщил официальный представитель полиции Оливье Слосс. Протестующие выступали в том числе против повсеместного ношения масок.

Акция была разогнана, поскольку протестующие не соблюдали правил, против которых они выступали. Слосс добавил, что полиции не пришлось применять спецсредства против демонстрантов.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет на государственных и частных территориях. Люди, которые не могут использовать маски по медицинским показаниям, должны применять защитный экран для лица. Для контроля над масочным режимом введен усиленный полицейский надзор.

29 августа прошла акция против действий властей в борьбе с пандемией коронавируса в Берлине. На ней было задержано 300 человек. Более 30 сотрудников берлинской полиции пострадали. Также сообщалось, что во время демонстрации протестующие скандировали фамилию российского президента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: протесты, коронавирус, Бельгия
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