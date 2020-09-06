В Брюсселе разогнали манифестацию против антивирусных ограничений

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В Брюсселе полиция разогнала акцию против действий властей в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Le Soir. На акции собралось 400 человек.

«Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования», — сообщил официальный представитель полиции Оливье Слосс. Протестующие выступали в том числе против повсеместного ношения масок.

Акция была разогнана, поскольку протестующие не соблюдали правил, против которых они выступали. Слосс добавил, что полиции не пришлось применять спецсредства против демонстрантов.

В Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет на государственных и частных территориях. Люди, которые не могут использовать маски по медицинским показаниям, должны применять защитный экран для лица. Для контроля над масочным режимом введен усиленный полицейский надзор.

29 августа прошла акция против действий властей в борьбе с пандемией коронавируса в Берлине. На ней было задержано 300 человек. Более 30 сотрудников берлинской полиции пострадали. Также сообщалось, что во время демонстрации протестующие скандировали фамилию российского президента.