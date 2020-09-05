Охлобыстин назвал процесс Ефремова «инсценированным суицидом»

Иван Охлобыстин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Актер Иван Охлобыстин назвал судебный процесс над коллегой Михаилом Ефремовым, которого обвиняют в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП, «инсценированным суицидом». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили», — написал Охлобыстин.

Актер добавил, что ему, как другу подсудимого, не нравится «этот инсценированный суицид», однако он бессилен. Также Охлобыстин отметил, что Ефремов уже считает себя мертвым.

Автор публикации резюмировал, что несмотря на инцидент, Ефремов был хорошим человеком и верным другом, а его судебный процесс стал огромным горем для всех близких подсудимого.