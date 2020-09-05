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Авария с участием Ефремова ,  
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Охлобыстин назвал процесс Ефремова «инсценированным суицидом»

Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Актер Иван Охлобыстин назвал судебный процесс над коллегой Михаилом Ефремовым, которого обвиняют в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП, «инсценированным суицидом». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили», — написал Охлобыстин.

Актер добавил, что ему, как другу подсудимого, не нравится «этот инсценированный суицид», однако он бессилен. Также Охлобыстин отметил, что Ефремов уже считает себя мертвым.

Автор публикации резюмировал, что несмотря на инцидент, Ефремов был хорошим человеком и верным другом, а его судебный процесс стал огромным горем для всех близких подсудимого.

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»
Общество
<p>Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП</p>

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не рассчитывает, что суд назначит ему мягкое наказание. Приговор актеру будет озвучен 8 сентября. Ефремов признал вину и раскаялся в своем последнем слове.

Прокурор попросил суд приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем на три года, а также взыскать с него 500 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в Москве. В тот день автомобиль актера вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади и врезался в фургон, который вел Сергей Захаров. Вскоре мужчина скончался в больнице.

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По данным судмедэкспертизы, в крови Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков.

Актеру предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, суд, Иван Охлобыстин
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