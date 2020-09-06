Приведшую к переносу запуска неисправность «Союза» устранили

Сборка ракет-носителей «Союз-2» на территории АО «РКЦ «Прогресс» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» устранили неисправность, из-за которой в январе пришлось перенести запуск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена», — отметил представитель предприятия.

Он добавил, что для предотвращения подобных происшествий был проведен ряд мероприятий, а следующие запуски «Союза-2» подтвердили их правильность.

Пуск ракеты носителя «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» первоначально должен был состояться 24 января, однако его перенесли на неопределенный срок. Источники «РИА Новости» сообщали, что запуск отложили из-за проблем в третьей ступени, а собеседник ТАСС говорил о проблеме в электрооборудовании ракеты-носителя.