Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Космический аппарат «Меридиан» выведен на расчетную орбиту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Ракету-носитель со спутником ранее запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В военном ведомстве отметили, что спутник выведен на орбиту в ожидаемое время. «С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — добавили в пресс-службе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником стартовала в 08:56 мск, в 08:59 ее приняли на управления войска ВКС. В 09:05 мск от «Союз-2.1а» отделился спутник «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат».

За 2019 год это третий пуск ракеты с Плесецка. 10 июля, в предыдущий запуск, на орбиту вывели четыре спутника Минобороны.