СМИ назвали причину отмены запуска «Союза» с военным спутником с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесли из-за технической неисправности, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

Старт отменили из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя, сообщил источник ТАСС. По его словам, наладка займет одну-две недели, сейчас же ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный комплекс. По информации собеседника «РИА Новости», запуск ракеты отложили на неопределенный срок из-за проблем в третьей ступени.

Прошлый пуск «Союза» с аппаратом «Меридиан» прошел в июле 2019 года. Тогда спутник успешно вывели на орбиту.

Российская ракета «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS в декабре стартовала с космодрома Куру на день позже запланированного. Пуск отложили из-за сбоя: незадолго до старта прервалась автоматическая последовательность запуска корабля.