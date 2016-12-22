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Рогозин заявил о начале работ по созданию ракеты «Союз-5»
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Рогозин заявил о начале работ по созданию ракеты «Союз-5»
Технологии и медиа, 16:36
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Рогозин заявил о начале работ по созданию ракеты «Союз-5»

РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием новой ракеты-носителя «Союз-5», заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что это «позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль» и «использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал». После «Союз-5», по словам Рогозина, начнутся работы по сверхтяжелой ракете-носителю.

В мае РБК стало известно, что стоимость разработки «Союз-5» за месяц выросла на 14%, достигнув  61,19 млрд руб, а в общем за год подорожала более чем вдвое, поскольку еще летом 2017-го «Роскосмос» назвал цифру в  30 млрд руб., выделенных на нее.

«Союз-5» разрабатывается с 2017 года РКК «Энергия». На 2018 год было закончено эскизное проектирование. за основу взята ракета «Зенит», двигатели для которой производились на Украине. Первый полет запланирован на 2024 год. «Союз-5» с полностью российскими двигателями должен стать носителем для нового поколения российских космических кораблей — «Федерация», которое придет на смену одноименным носителю «Союзам». Ранее предполагалось, что выводить на орбиту новый корабль будет испытываемая сверхтяжелая ракета «АнгараА5П», но в мае 2017 года от этого замысла отказались. В то же время стартовый комплекс для «Союза-5» будет разрабатываться на основе того, который построен для «Ангары».

По данным на лето 2017 года, «Федерацию» с экипажем планируется запустить также в 2024 году, а сверхтяжелую ракету «Ангара-5» — в 2021 году.

Теги: ракета , Роскосмос
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