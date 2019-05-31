Рогозин сообщил о планах захвата мирового космического рынка

Новая российская ракета среднего класса «Союз-5» будет «нацелена на захват коммерческого рынка», а не только на решение государственных задач. Об этом журналистам заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с ними [с США] здесь пободаться», — добавил он.

По словам главы «Роскосмоса», по стоимости ракета должна быть такой, чтобы конкуренты «при всех ухищрениях экономической политики» не смогли снизить цену настолько, чтобы соревноваться с российскими ракетами.

Рогозин сообщил, что производство новой ракеты «Союз-5» уже начато, в частности, речь идет об изготовлении баков ракеты-носителя. «Мы отдаем себе отчет, что у нас очень жесткие сроки и мы не имеем права их сорвать, — заявил гендиректор «Роскосмоса». — Мы считаем, что мы в состоянии их выполнить, и тот научный и производственный задел, который сегодня есть на предприятии, однозначно нам это подтверждает».