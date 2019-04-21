«Роскосмос» назвал сроки запуска новой ракеты «Союз-5»

Запуск первой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур запланирован на вторую половину 2022 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Как уточнил источник агентства в ракетно-космической отрасли, пуск планируется осуществить в ноябре.

РКК «Энергия» разрабатывает «Союз-5» с 2017 года. ​В 2018 году было закончено эскизное проектирование. За основу была взята ракета «Зенит», двигатели для которой производились на Украине. Стоимость разработки составляет 61,19 млрд руб.

По проектным расчетам, носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза, а на геостанционарную — до 2,5 т. «Союз-5» с полностью российскими двигателями должен стать носителем для нового поколения российских космических кораблей — «Федерация».