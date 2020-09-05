Актер Стивен Сигал посетил Крым и встретился с главой республики

Стивен Сигал и Сергей Аксенов (Фото: aksenovrk / VK)

Голливудский актер Стивен Сигал встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом руководитель региона написал на свой странице во «ВКонтакте».

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал он.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт гражданина Российской Федерации ему вручил лично президент Владимир Путин. Спустя два года его назначили спецпредставителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. Тогда в ведомстве отметили, что он будет развивать отношения стран в сфере культуры и искусства.