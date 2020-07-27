Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар»

Стивен Сигал (Фото: Александр Аксаков / Getty Images)

Американский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал допустил участие в программе «дальневосточный гектар». Об этом он заявил в ходе посещения Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Я знаю, что в России существует программа «дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим», — рассказал Сигал в ответ на вопрос о возможном возвращении в Бурятию.

По словам актера, у него есть разрабатываемый в течение 40 лет бизнес-проект. Сигал отметил, что хотел бы заниматься в регионе обучением детей боевым искусствам и защитой озера Байкал.

Во время визита в Бурятию Сигал выпустил мальков омуля в Байкал, а также побывал в центре буддийской традиционной Сангхи России Иволгинском дацане, увидел с нетленное тело Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова.