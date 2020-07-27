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Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар»

Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Александр Аксаков / Getty Images)

Американский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал допустил участие в программе «дальневосточный гектар». Об этом он заявил в ходе посещения Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Я знаю, что в России существует программа «дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим», — рассказал Сигал в ответ на вопрос о возможном возвращении в Бурятию.

По словам актера, у него есть разрабатываемый в течение 40 лет бизнес-проект. Сигал отметил, что хотел бы заниматься в регионе обучением детей боевым искусствам и защитой озера Байкал.

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Во время визита в Бурятию Сигал выпустил мальков омуля в Байкал, а также побывал в центре буддийской традиционной Сангхи России Иволгинском дацане, увидел с нетленное тело Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство, паспорт ему вручал лично президент Владимир Путин. В 2018 году актер стал спецпредставителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. После этого Сигал заявлял, что хотел бы стать губернатором Приморского края

Теги: Стивен Сигал, Бурятия, дальневосточный гектар
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