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Политика ,  
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Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии
Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Российские средства контроля обнаружили военный самолет Норвегии над Баренцевым морем, сообщил РБК Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Его перехватил истребитель МиГ-31БМ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США
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Разведывательный самолет RC-135 ВВС США над нейтральными водами Черного моря

В пресс-службе также отметили, что весь полет российского истребителя прошел в соответствии с международными законами. Сопроводив норвежский самолет, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

В июле истребители МиГ-31БМ и Су-35С перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем. Нарушения российских границ не произошло и после сопровождения разведчика самолеты вернулись в аэропорт базирования.

Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании
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Вечером 21 августа Национальный центр управления обороной также сообщил о перехвате американского самолета-разведчика RC-135 над воздушным пространством Черного моря. Тогда его сопроводил истребитель Су-30СМ.

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