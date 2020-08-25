Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Российские средства контроля обнаружили военный самолет Норвегии над Баренцевым морем, сообщил РБК Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Его перехватил истребитель МиГ-31БМ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что весь полет российского истребителя прошел в соответствии с международными законами. Сопроводив норвежский самолет, МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

В июле истребители МиГ-31БМ и Су-35С перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем. Нарушения российских границ не произошло и после сопровождения разведчика самолеты вернулись в аэропорт базирования.