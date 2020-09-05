В центре Самары обрушилась стена жилого дома

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В Самаре произошло обрушение части стены многоквартирного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

«По прибытии установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщает ГТРК «Самара», дом являлся аварийным и принадлежал к памятникам архитектуры регионального значения. По словам жильцов, здание уже много лет стояло под наклоном. Кроме того, были проблемы с канализацией, смещение фундамента и трещины в стенах.

МЧС сообщило, что для жильцов дома организован пункт временного размещения. По данным издания, остановиться там согласился только один человек.