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В центре Самары обрушилась стена жилого дома

Фото: typical_samara / VK
Фото: typical_samara / VK

В Самаре произошло обрушение части стены многоквартирного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС.

«По прибытии установлено, что произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как сообщает ГТРК «Самара», дом являлся аварийным и принадлежал к памятникам архитектуры регионального значения. По словам жильцов, здание уже много лет стояло под наклоном. Кроме того, были проблемы с канализацией, смещение фундамента и трещины в стенах.

МЧС сообщило, что для жильцов дома организован пункт временного размещения. По данным издания, остановиться там согласился только один человек.

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4 сентября в жилом доме в Нижегородской области обрушилось потолочное перекрытие. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в 2013 году, однако в нем продолжали жить люди. При обвале никто не пострадал.

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В мае в Саратовской области обвалились лестницы, ведущие на второй и третий этаж многоквартирного дома. Тогда из-за обрушения пострадала 36-летняя женщина, ее госпитализировали.

Теги: Самара, жилой дом, обрушение дома
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