СК показал видео с места обрушения лестницы в доме в Саратовской области
Следователи опубликовали видео с места обрушения лестницы в жилом многоэтажном доме в Энгельсе в Саратовской области. Запись размещена на канале СК России в YouTube.
На кадрах видно, как сотрудник СКР проводит осмотр подъезда, где произошло обрушение. Также показаны обвалившийся лестничный пролет второго этажа и лестничный марш, ведущий на третий этаж. Входы на второй и третий этажи оказались полностью отрезаны, местами обвалилась штукатурка.
По данным СК России, обрушение произошло утром 20 мая. Вначале рухнул ведущий на третий этаж лестничный марш, после чего под тяжестью упавшей лестницы обрушился и лестничный пролет второго этажа. Следователи начали проверку.
В результате пострадала 36-летняя женщина. Спасатели извлекли ее из-под завала и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали.