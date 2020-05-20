СК показал видео с места обрушения лестницы в доме в Саратовской области

Следователи опубликовали видео с места обрушения лестницы в жилом многоэтажном доме в Энгельсе в Саратовской области. Запись размещена на канале СК России в YouTube.

На кадрах видно, как сотрудник СКР проводит осмотр подъезда, где произошло обрушение. Также показаны обвалившийся лестничный пролет второго этажа и лестничный марш, ведущий на третий этаж. Входы на второй и третий этажи оказались полностью отрезаны, местами обвалилась штукатурка.

Видео: СК РФ

По данным СК России, обрушение произошло утром 20 мая. Вначале рухнул ведущий на третий этаж лестничный марш, после чего под тяжестью упавшей лестницы обрушился и лестничный пролет второго этажа. Следователи начали проверку.

В результате пострадала 36-летняя женщина. Спасатели извлекли ее из-под завала и передали медикам. Пострадавшую госпитализировали.