В «Открытой России» сообщили об обыске в петербургском офисе

Видео: aburakova / Telegram

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Сотрудники силовых структур провели обыск в петербургском офисе «Открытой России». Об этом РБК сообщила председатель политической организации Анастасия Буракова. В пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что не владеют данной информацией.

«В офис пришли активисты ЛПР (Либертарианской партии) за реквизитом для акции у Гостиного Двора, сразу за ними вломились силовики, не давали закрыть дверь, заперлись внутри, — рассказала она. — Это действительно обыск. Причем он санкционирован не судом, а следователем в связи с безотлагательностью. Как удалось узнать, по уголовному делу о хулиганстве».

Буракова объяснила, что речь идет о происшествии 22 августа у Гостиного Двора. Тогда в Петербурге задержали человека, бросившего дымовую шашку. По ее словам, следствие предположило, что он мог посещать офис «Открытой России».