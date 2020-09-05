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В «Открытой России» сообщили об обыске в петербургском офисе

Видео: aburakova / Telegram
Видео: aburakova / Telegram
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Сотрудники силовых структур провели обыск в петербургском офисе «Открытой России». Об этом РБК сообщила председатель политической организации Анастасия Буракова. В пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что не владеют данной информацией.

«В офис пришли активисты ЛПР (Либертарианской партии) за реквизитом для акции у Гостиного Двора, сразу за ними вломились силовики, не давали закрыть дверь, заперлись внутри, — рассказала она. — Это действительно обыск. Причем он санкционирован не судом, а следователем в связи с безотлагательностью. Как удалось узнать, по уголовному делу о хулиганстве».

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Буракова объяснила, что речь идет о происшествии 22 августа у Гостиного Двора. Тогда в Петербурге задержали человека, бросившего дымовую шашку. По ее словам, следствие предположило, что он мог посещать офис «Открытой России».

«Постановление вынесено вчера, то есть оно уже не безотлагательное, провели обыск, изъяли всю технику: плоттер, принтер, ноутбук, мегафоны, флаги, бумаги», — сообщила она. В своем Telegram-канале Буракова опубликовала фото документа. Председатель организации предположила, что описанная в постановлении причина не является реальным основанием для обыска. По ее мнению, это использовалось как повод, чтобы прекратить работу офиса и изъять технику.

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4 сентября Тверской суд Москвы арестовал исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 14 суток за нарушение порядка проведения митинга. По данным «ОВД Инфо», поводом для возбуждения административного дела стал сбор подписей против поправок в Конституцию в центре столицы.

Теги: «Открытая Россия», обыск, обыски в Открытой России
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