Политика , 03 сен, 19:16
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«Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора
Андрей Пивоваров
Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на улице в центре Москвы, сообщила РБК координатор организации Татьяна Усманова.
По ее словам, Пивоварова задержали четыре человека в районе Петровки и доставили в ОВД «Тверское».
«Сказали, что оформляют по статье 20.2[КоАП] (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации. — РБК), но не говорят части и эпизода, за который он был задержан. Говорят, что его оставляют на ночь, и завтра будет суд», — сказала Усманова.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
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