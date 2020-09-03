«Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора

Андрей Пивоваров (Фото: Владислав Постников / Wikimedia Commons)

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на улице в центре Москвы, сообщила РБК координатор организации Татьяна Усманова.

По ее словам, Пивоварова задержали четыре человека в районе Петровки и доставили в ОВД «Тверское».

«Сказали, что оформляют по статье 20.2[КоАП] (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или демонстрации. — РБК), но не говорят части и эпизода, за который он был задержан. Говорят, что его оставляют на ночь, и завтра будет суд», — сказала Усманова.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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