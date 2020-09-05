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Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП, не рассчитывает, что суд назначит ему мягкое наказание. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок», — сказал адвокат.

По его словам, когда прокурор запросил 11 лет колонии актеру, то он «даже глазом не моргнул». Пашаев добавил, что Ефремов с первого дня после аварии говорил, что его судьба уже решена.

Адвокат Ефремова попросил назначить приговор без лишения свободы
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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)

Приговор артисту будет оглашен в суде 8 сентября. В своем последнем слове Ефремов признал вину и раскаялся, также он извинился перед потерпевшими.

Прокурор попросил суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем на три года. Помимо этого, он потребовал взыскать с подсудимого 500 тыс. руб. в пользу старшего сына Захарова.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Он вскоре умер в больнице.

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В крови актера нашли следы алкоголя и наркотиков. Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Михаил Ефремов, суд, ДТП
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