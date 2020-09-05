Адвокат сообщил об отсутствии у Ефремова ожиданий мягкого приговора

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП, не рассчитывает, что суд назначит ему мягкое наказание. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок», — сказал адвокат.

По его словам, когда прокурор запросил 11 лет колонии актеру, то он «даже глазом не моргнул». Пашаев добавил, что Ефремов с первого дня после аварии говорил, что его судьба уже решена.

Приговор артисту будет оглашен в суде 8 сентября. В своем последнем слове Ефремов признал вину и раскаялся, также он извинился перед потерпевшими.