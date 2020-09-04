Cобянин рассказал Путину о «в меру» жестком карантине в Москве

Мэр Москвы рассказал президенту, что при введении жестких мер самоизоляции в столице власти волновались и сомневались. «Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно», — резюмировал Собянин.

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Карантинные меры в Москве, принятые для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, были жесткими, но ровно в той степени, в какой было необходимо. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, она проходила в режиме видеоконференции.

«Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством Российской Федерации, с вами. Они действительно вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру», — сказал градоначальник.

Собянин пояснил, что ограничительные меры, с одной стороны, должны были «сбить волну эпидемии», а с другой — дать городу «возможность нормально функционировать». «И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли», — пояснил он.

Мэр рассказал, что полной уверенности в правильности выбранного курса у властей столицы не было. «Прошло уже после этого несколько месяцев. Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно», — резюмировал он.