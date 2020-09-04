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Cобянин рассказал Путину о «в меру» жестком карантине в Москве

Мэр Москвы рассказал президенту, что при введении жестких мер самоизоляции в столице власти волновались и сомневались. «Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно», — резюмировал Собянин.
Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Карантинные меры в Москве, принятые для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, были жесткими, но ровно в той степени, в какой было необходимо. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, она проходила в режиме видеоконференции.

«Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством Российской Федерации, с вами. Они действительно вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру», — сказал градоначальник.

Собянин пояснил, что ограничительные меры, с одной стороны, должны были «сбить волну эпидемии», а с другой — дать городу «возможность нормально функционировать». «И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли», — пояснил он.

Собянин сделал прививку от коронавируса
Общество
Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным&nbsp;в режиме видеоконференции

Мэр рассказал, что полной уверенности в правильности выбранного курса у властей столицы не было. «Прошло уже после этого несколько месяцев. Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно», — резюмировал он.

Собянин также рассказал Путину, что лично прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Самый жесткий режим самоизоляции был введен в Москве в апреле: с 15-го числа в городе действовал режим электронных пропусков, без которых поездки как в общественном транспорте, так и на автомобиле были запрещены.

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После майских праздников московские власти начали постепенно отменять ограничения: первыми их сняли для стройкомплекса столицы.

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В начале эпидемии большинство выявленных новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России приходилось на Москву. Перелом произошел в начале мая, когда все больше новых случаев стало диагностироваться в регионах.

По состоянию на 4 сентября из 1 млн 15 тыс. 105 случаев заболевания COVID-19 в России c начала эпидемии в столице было выявлено 265 066. За последние сутки в Москве прибавилось еще 692 больных коронавирусом, тогда как в целом по стране было диагностировано 5110 новых заражений.

Собянин 28 августа сказал, что эпидемия коронавируса будет побеждена до весны 2021 года. «Я уверен, что в течение ну буквально нескольких месяцев, может шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские — все это одновременно развивается и движется», — сказал он тогда.

При этом мэр не уточнил, прогнозирует ли он преодоление эпидемии в такой срок в Москве или по всей России.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сергей Собянин, Владимир Путин, совещание, карантин
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