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В Москве за сутки вылечились еще 1312 заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1312 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По данным вице-мэра, общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 220 тыс. человек.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве умерли еще 11 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 4878.

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Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса. Об этом глава города доложил президенту Владимиру Путину. По словам Собянина, после вакцинации он «практически не почувствовал никаких последствий», кроме небольшой головной боли и тяжести.

Также РБК стало известно, что вслед за главой города прививку от коронавирусной инфекцией сделали Ракова и заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Теги: COVID-19, Москва, коронавирус
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