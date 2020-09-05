В Иране больше 200 человек пострадали из-за взрыва баллона с хлором

В Иране в деревне провинции Илам пострадали около 230 человек после взрыва баллона с хлором. Об этом сообщает агентство Mehr.

Из-за инцидента часть жителей получила отравление. На место происшествия был выслан вертолет санитарной эвакуации. Состоянии большинства пострадавших оценивается как благоприятное, за исключением шестерых, которые страдают астмой. Один человек госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

В начале июля в Тегеране взорвался газ в подвале жилого дома. Часть здания была разрушена, пострадал один человек, который получил сильные ожоги и был госпитализирован. Пожарные нашли в подвале газовые баллоны, с которыми пострадавший работал до взрыва.

В конце августа газ взорвался в десятиэтажном доме Ярославля. Погибли три человека, тела которых нашли под завалами, рухнули несколько этажей здания.